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США разработали для Европы программу борьбы с Россией

Глеб Парфененко
США разработали для Европы программу борьбы с Россией

Агентство международного развития (USAID) готовит обновленную программу «поддержки демократии» для европейских стран, которая сосредоточена на борьбе с российским влиянием.

По сообщениям СМИ, проект направлен на помощь странам Центральной и Восточной Европы, а именно Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии.

Предполагается, что основной акцент будет сделан на развитии способности НПО, структур гражданского общества и средств массовой информации, которая поможет «определить курс на обеспечение большей приверженности совместных евроатлантические целей».

Важное место в программе занимает борьба с негативным влиянием иностранных государств в регионе, «сея раздор путем распространения дезинформации и финансируя коррупцию». Для достижения этой цели USAID планирует укрепить существующие государственные механизмы, которые поддерживают «прозрачность и демократическую ответственность».

Согласно документу, особое внимание будет уделено России, в частности противодействовать «злонамеренном влияния Кремля».

Отмечается, что USAID уже требовало 2,8 млрд  долларов от администрации президента США на реализацию проектов.

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