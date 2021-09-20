Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена десять миллионов долларов

Швейцарский кантон Женева завершает расчет стоимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена; общая сумма может превысить 10 миллионов долларов, сказал руководитель пресс-службы регионального руководства Эммануэль Кунео.

«Окончательный расчет расходов кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен федеральным органам власти, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает над этим вопросом», — сказал он.

Кунео добавил, что ранее Государственный совет Женевы объявил предварительные данные о расходах на саммит в ответ на срочный запрос депутата от Партии социалистов Сильвана Тевоза.

По предварительным оценкам, которые были опубликованы в средствах массовой информации, реализация безопасности во время саммита стоила 5176 млн франков. Это затраты на работу кантональной полиции, службы безопасности из соседних кантонов, их проживание и транспорт, не считая привлечения военных и служб гражданской защиты. Часть этих расходов возьмет на себя федеральная полиция.

Еще 222 658 франков было потрачено на протокольные услуги; 518000 стоило компенсации простоя одного дня работы различных организаций, находящихся в периметре безопасности саммита. Здесь часть расходов также возьмут на себя федеральные власти.

Федеральное министерство иностранных дел возьмет на себя 3 миллиона франков, которые были потрачены на транспортировку и питание журналистов, освещавших саммит.

«Как вы понимаете, это только предварительные оценки; конечные данные вполне могут вырасти на 10-15%. Когда расчеты будут завершены, они будут направлены федеральным органам власти в конце сентября», — добавил Кунео.