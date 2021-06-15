Саміт Путін – Байден: чи чекати історичних рішень?

Лідери США і Росії обговорять шляхи поліпшення відносин між двома країнами, що знаходяться «на найнижчому рівні з часів закінчення Холодної війни».

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена запланована на середу, 16 червня, і пройде в Женеві.

Останні події проливають світло на теми, які мають бути обговорені російському і американському лідерам.

Слід зазначити, що це перша очна зустріч Байдена з Путіним після вступу першого в посаду президента США.

Зустріч має історичне значення, оскільки відносини Москви і Вашингтона будуть обговорюватися безпосередньо вищим керівництвом двох країн.

Очікується, що глава російської держави в ході зустрічі з американським колегою висловить стурбованість навчаннями НАТО, проведеними останнім часом у західних і південних кордонів Росії.

Раніше в Москві повідомили про те, що військова активність НАТО у західних кордонів Росії зросла в 2-3 рази.

Ситуація навколо російського опозиціонера Олексія Навального – одна з тем, яку зачепить, в свою чергу, Байден. У США стурбовані ситуацією «з демократією і правами людини» на тлі арешту Навального за звинуваченням в корупції після повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

Путін висловить колезі стурбованість у зв’язку з санкціями на адресу Росії і втручанням у внутрішні справи Москви.

Сторони також обговорять проблему стратегічної стабільності.

Очікується, що будуть обговорені деякі питання, пов’язані з Договором між Україною і Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (новий СНО), а також з розміщенням ядерної зброї середньої дальності.

Поряд з ситуацією в Сирії, Лівії, Афганістані, Ірані та Білорусі, за якими між США і Росією існують розбіжності, до порядку денного зустрічі, швидше за все, також включена тема гонки озброєнь в космосі.

Лідери двох країн, як очікується, представлять своє бачення щодо розвитку співпраці між Росією і США.

На зустрічі, за якою буде стежити вся світова громадськість, сторони обговорять відносини, які, за визнанням російських властей, «прохолодніше, ніж за часів холодної війни».

Тим часом, як раніше відзначив глава МЗС Росії Сергій Лавров, у Москві не чекають доленосних рішень від зустрічі.

Міністр висловив надію на те, що американська сторона врахує інтереси, позицію Росії і «червоні лінії» для цієї країни.

Нормалізація російсько-американських відносин можлива тільки при дотриманні принципів рівноправності, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного, додав Лавров.