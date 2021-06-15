Что ожидать от встречи Путин — Байден?

Лидеры США и России обсудят пути улучшения отношений между двумя странами, находящиеся «на самом низком уровне со времен окончания Холодной войны».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на среду, 16 июня, и пройдет в Женеве.

Последние события проливают свет на темы, которые предстоит обсудить российскому и американскому лидерам.

Следует отметить, что это первая очная встреча Байдена с Путиным после вступления первого в должность президента США.

Встреча имеет историческое значение, поскольку отношения Москвы и Вашингтона будут обсуждаться напрямую высшим руководством двух стран.

Ожидается, что глава российского государства в ходе встречи с американским коллегой выразит обеспокоенность учениями НАТО, проводимыми в последнее время у западных и южных границ России.

Ранее в Москве сообщили о том, что военная активность НАТО у западных границ России возросла в 2-3 раза.

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального – одна из тем, которую затронет, в свою очередь, Байден. В США обеспокоены ситуацией «с демократией и правами человека» на фоне ареста Навального по обвинению в коррупции после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Путин выразит коллеге обеспокоенность в связи с санкциями в адрес России и вмешательством во внутренние дела Москвы.

Стороны также обсудят проблему стратегической стабильности.

Ожидается, что будут обсуждены некоторые вопросы, связанные с Договором между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый СНВ), а также с размещением ядерного оружия средней дальности.

Наряду с ситуацией в Сирии, Ливии, Афганистане, Иране и Беларуси, по которым между США и Россией существуют разногласия, в повестку дня встречи, скорее всего, также включена тема гонки вооружений в космосе.

Лидеры двух стран, как ожидается, представят свое видение относительно развития сотрудничества между Россией и США.

На встрече, за которой будет следить вся мировая общественность, стороны обсудят отношения, которые, по признанию российских властей, «прохладнее, чем во времена холодной войны».

Между тем, как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, в Москве не ждут судьбоносных решений от встречи.

Министр выразил надежду на то, что американская сторона учтет интересы, позицию России и «красные линии» для этой страны.

Нормализация российско-американских отношений возможна только при соблюдении принципов равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, добавил Лавров.