Російський турист витратив у Таїланді всі гроші і два тижні бомжував в аеропорту

Росіянин повернувся додому з Таїланду, провівши в аеропорту Пхукет 2 тижні. Раніше пасажир спізнився на свій рейс, повідомляє видання The Phuket Express.

Як розповіли у Центрі допомоги туристам Пхукет, 38-річний росіянин повертався додому після відпочинку. Багаж полетів за місцем призначення, а при собі у горе-туриста залишився лише паспорт та смартфон. Як виявилося, грошей на придбання нового авіаквитка він не мав.

Не одразу знайшла необхідну суму та його мати, з якою він зв’язався. У результаті чоловік, не маючи можливості зняти готель, вирішив чекати на вирішення фінансових проблем та купівлі квитка на літак у терміналі аеропорту.

Максимально можливу допомогу туристу надали співробітники авіагавані та місцева поліція. Протягом 14 днів вони допомагали з харчуванням та підібрали змінний одяг. Життя в некомфортних умовах спричинило захворювання: у туриста з’явилася очна інфекція. Довелося доставити його до найближчого шпиталю, а після необхідного лікування – сплатити виставлений рахунок.

Найдивовижніше, що рік тому ця людина вже була в подібній ситуації: спізнився на виліт і виявився без грошей. Щоправда, він провів тоді в терміналі менше часу.