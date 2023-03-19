Російські туроператори звинуватили Туреччину у «підриві довіри» через літаки, яких більше не пустять до країни

Російські туроператори поки не планують переглядати польотні програми до Туреччини через останні «санкційні новини» – подробиці про них читаєте тут. Експерти ринку роз’яснили про літаки, які потрапили під останню заборону: двома словами, до списку потрапили не так багато бортів, які туроператорам є, чим замінити. Однак в умовах, коли туристи і так вичікують, не поспішаючи бронювати літній відпочинок у Туреччині, такі «сюрпризи» можуть негативно позначитися на відпочинку — Туреччині буквально дорікнули «підриву довіри».

Насамперед, як повідомляє АТОР, заборона торкнулася не «всіх боїнгів»: у списку санкцій близько 30 літаків, яким за інформацією турецького Airporthaber відмовлено в обслуговуванні та заправці у зв’язку з вимогою влади США. Офіційного підтвердження санкцій від турецької влади поки що не було — також зазначають експерти асоціації. Але якщо санкції й запровадять, основний удар на себе візьме перевезення з регіонів, туроператорські програми постраждають меншою мірою – запевняють експерти.

Нагадаємо, згідно з заявою турецького видання Airporthaber, у Туреччині «припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США та перебувають під російсько-білоруським контролем». Рішення прийнято згідно з рішенням Міністерства митниці та торгівлі, причому на пряму вимогу з боку Штатів, точніше, у зв’язку з листом Управління промисловості та безпеки про експортну практику Міністерства торгівлі США. Всього в цьому списку виявилося всього 30 бортів, причому в основному “Аерофлоту” – у нацперевізника в даному списку значаться 2 широкофюзеляжні Boeing-777, які літають у складі а/к “Росія” і 15 Boeing-737. Також у списку п’ять Boeing-737 авіакомпанії S7, 4 Boeing-737 авіакомпанії Utair, 2 Airbus-320 та 321 авіакомпанії “Ямал”, а також по одному “Боїнгу” “туроператорських” авіакомпаній AZUR Air та “Ікар”.

Найбільш постраждалий “Аерофлот” на даний момент заявляє, що санкції ніяк не відбилися, польоти виконуються за штатним розкладом. В авіакомпаніях заявляють, що «санкційні» літаки є чим замінити. Також заявлено, що завершити польотні програми зимового розкладу авіакомпанії, які постраждали від санкцій, можуть виконувати дозаправку в Сочі, причому цей «маневр» нібито вже випробуваний.

«Виходячи із самого списку літаків, туроператорське перевезення санкції зачіпають найменшою мірою. Здебільшого (якщо рішення і справді офіційно прийняте) воно може вплинути на регулярні рейси до Стамбула з регіонів, але не на літні чартери», – коментують експерти АТОР. Однак для літнього сезону може виявитися вирішальним – і в негативний бік «Турбулентність на ринку може негативно позначитися і на глибині бронювання, і доставці росіян до літніх турів до Туреччини. До напрямку може бути підірвана довіра: туристи вирішать, що країна надто часто змінює свою позицію щодо туристів із Росії, а авіасполучення з нею нестабільне», – коментують російські експерти асоціації.

При цьому турринок також зазначає, що російські туристи і так не впевнені в доступності літньої Туреччини, таку картину показують результати раннього бронювання. За оцінками експертів, воно знизилося на 30% до минулого року — де березень також не відрізнявся стабільністю. Росіяни продовжують скиглити – «заборони, які розходяться із заявами уряду Туреччини про те, що країна не має наміру вводити санкції проти Росії, може призвести до того, що кількість розчарованих туристів стане ще більшою».