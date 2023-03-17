Відпочинок росіян у Туреччині скасовується? По російському туризму завдано нового удару, всі в паніці

Кінець поточного тижня за традицією було відзначено тривожною для російських туристів новиною: згідно з заявою турецького видання Airporthaber, у Туреччині «припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США та під російсько-білоруським контролем».

Експерти заявили, що рішення ухвалене згідно з рішенням Міністерства митниці та торгівлі, причому на пряму вимогу з боку Штатів, точніше, у зв’язку з листом Управління промисловості та безпеки про експортну практику Міністерства торгівлі США. Фактично відмова в заправці та обслуговуванні російських літаків, якщо він насправді буде дотримуватися в Туреччині, може завдати по російському туризму в цю країну нищівного удару, перетворивши його з масового на елітарний. Тому поки що повна ясність у цьому питанні не настала, можна констатувати, що туризм обох країн перебуває в паніці…

Далі, щоправда, були уточнення, що йдеться далеко не про всі літаки, а лише приблизно про 30 бортів, які підпадають під санкції — причому в основному вони належать «Аерофлоту». Який уже прозвітував, що продовжує польоти до Туреччини в колишньому режимі.

Видання наводить докладний список «санкційних» бортів із їхніми номерами та авіакомпаніями-перевізниками. У результаті, судячи з усього, авіаційна влада Туреччини з третього разу частково задовольнила вимоги Мінторгу США припинити обслуговування російських літаків, які входять до списку санкцій відомства. Суть цих санкцій у тому, що заправка та супутні послуги заборонені для лайнерів, що містять понад 25% деталей американського походження, якщо вони прямують до Росії та Білорусі. Заборона торкнулася заправки лайнерів та послуг наземного обслуговування.

Всього в цьому списку виявилося всього 30 бортів, причому в основному “Аерофлоту” – у нацперевізника в даному списку значаться 2 широкофюзеляжні Boeing-777, які літають у складі а/к “Росія” і 15 Boeing-737. Також у списку п’ять Boeing-737 авіакомпанії S7, 4 Boeing-737 авіакомпанії Utair, 2 Airbus-320 та 321 авіакомпанії “Ямал”, а також по одному “Боїнгу” “туроператорських” авіакомпаній AZUR Air та “Ікар”.

Як уже згадувалося, “Аерофлот” новину вже прокоментував. «Аерофлот виконує польоти до міст Туреччини у штатному режимі, за розкладом, у рамках заявленої програми польотів», – повідомили у прес-службі нацперевізника. Експерти також зазначають, що під цю заборону потрапили здебільшого вузькофюзеляжні літаки, які мають мінімальний вплив на літню польотну програму туроператорів на турецькі курорти.

Нагадаємо, що тема санкцій з боку Туреччини стосовно російських туристів розвивається з січня, тоді компанія Havaş, яка обслуговує літаки в аеропортах Туреччини, попередила росіян, а також білорусів та іранців, які також потрапили під санкції, про можливу заборону обслуговування «санкційних» бортів. Причому тоді, згідно з заявою компанії, під загрозою опинилися близько 170 Boeing російських авіакомпаній, а також літаків авіакомпаній з Білорусії, Ірану та «бізнесмена Романа Абрамовича».

Турецьке видання «не забуло» відрапортувати, що це «перше санкційне рішення від Туреччини щодо ембарго, накладеного на Росію в усьому світі». Хоча строго кажучи, першою була історія з картами «Мир», яка також розвивалася від приватної до загальної заборони.