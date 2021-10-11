Росіяни масово їдуть до Сербії за вакцинами COVID-19 західного виробництва

Коли російські регулюючі органи схвалили власну вакцину проти коронавіруса, це був момент національної гордості, і сім’я Павлових була серед тих, хто поспішив зробити ін’єкцію. Але міжнародні органи охорони здоров’я ще не дали свого благословення на щеплення Sputnik V.

Тому, коли сім’я з Ростова-на-Дону захотіла відвідати Захід, вони стали шукати вакцину, яка дозволила б їм вільно подорожувати – пошуки привели їх до Сербії, куди в останні тижні стікаються сотні російських громадян, щоб зробити схвалені Заходом щеплення COVID-19.

Сербія, яка не є членом Європейського Союзу, є зручним вибором для росіян, які шукають вакцини, тому що вони можуть в’їжджати в союзну балканську країну без віз і тому що вона пропонує широкий вибір щеплень західного виробництва. У столиці Белграді їх можна побачити в готелях, ресторанах, барах і клініках, де роблять щеплення.

“Ми зробили вакцину Pfizer, тому що хочемо подорожувати по всьому світу”, – сказала 54-річна Надія Павлова, яка отримала вакцину в минулі вихідні в величезному центрі вакцинації в Белграді.

Її чоловік, Віталій Павлов, 55 років, сказав, що він хоче, щоб “весь світ був відкритий для нас, а не тільки кілька країн”.

Вакцинаційному турпакети для росіян, що бажають зробити щеплення, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, з’явилися на ринку в середині вересня, за даними Асоціації туроператорів Росії.

Майя Ломідзе, виконавчий директор асоціації, говорить, що ціни починаються від 300 до 700 доларів США, в залежності від того, що в них включено.

Вакцина “Супутник V”, яку президент Росії Володимир Путін назвав першою в світі зареєстрованої вакциною COVID-19, з’явилася в серпні 2020 року і була схвалена приблизно в 70 країнах, включаючи Сербію. Однак ВООЗ заявила, що глобальне схвалення все ще знаходиться на розгляді після того, як кілька місяців тому на одному з виробничих підприємств виникли проблеми.

У п’ятницю високопоставлений чиновник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що юридичні питання, що затримують розгляд “Супутника V”, “ось-ось будуть улагоджені”, і цей крок може відновити процес отримання дозволу на надзвичайний використання.

Інші перешкоди залишаються для російської заявки, включаючи відсутність повної наукової інформації і інспекції виробничих майданчиків, сказала д-р Маріанджела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ.

Крім ВООЗ, Sputnik V також очікує схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, перш ніж будуть зняті всі обмеження на поїздки для людей, вакцинованих російської формулою.

Довге очікування розчарувало багатьох росіян, тому, коли у вересні ВООЗ оголосила про чергову затримку, вони почали шукати рішення в інших місцях.

Люди не хочуть чекати, їм потрібно потрапити в Європу по різних особистих причин”, – пояснює Анна Філатовська, представник турфірми “Російський Експрес” в Москві.”У кого-то родичі. У кого-то бізнес, хтось вчиться, хтось працює. Деякі просто хочуть побувати в Європі, тому що сумують за нею”.

Сербія, православна і слов’янська країна, пропонує вакцини Pfizer, AstraZeneca і Sinopharm. На численні прохання російські туристичні агентства тепер також пропонують тури в Хорватію, де туристи можуть отримати вакцину Johnson & Johnson в вигляді одного щеплення, без необхідності повертатися за другий дозою.

“Що стосується Сербії, то попит зростає як лавина”, – говорить Філатовська. “Таке враження, що наша компанія в ці дні тільки й робить, що продає тури в Сербію”.

Балканська країна ввела вакцинацію для іноземців в серпні, коли вакцинація всередині країни сповільнилася, досягнувши приблизно 50% дорослого населення. Офіційні дані уряду Сербії показують, що на сьогоднішній день в країні вакциновано близько 160 000 іноземних громадян, але неясно, скільки з них – росіяни.

У Росії рівень вакцинації в країні був низьким. До цього тижня майже 33% з 146 мільйонів жителів Росії отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавіруса, а 29% були повністю щеплені. Крім “Супутника V” і однодозовій версії, відомої як “Супутник Лайт”, Росія також використовувала дві інші вакцини вітчизняної розробки, що не були схвалені на міжнародному рівні.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко недавно заявив, що адміністративні питання були одними з головних причин затримок у процесі розгляду ВООЗ.

Джуді Твіггі, професор політології, що спеціалізується на глобальному охороні здоров’я в Університеті Співдружності Вірджинії, очікує, що “Супутник V” в кінцевому підсумку буде схвалено, але “можливо, не до кінця цього року”.

“ВООЗ заявила, що їй потрібно більше даних, і вона повинна повернутися і проінспектувати деякі виробничі лінії, де вона побачила проблеми на ранніх етапах. Ці повторні інспекції – багатотижневий процес, і на те є вагомі причини. Це не те, на що вони просто легковажно дивляться”.

На тлі низького рівня вакцинації та небажання влади знову вводити обмежувальні заходи, і в Росії, і в Сербії за останні тижні число випадків зараження і госпіталізації, викликаних COVID-19, досягло рекордного рівня.

Щоденне число померлих від коронавіруса в Росії другий день поспіль перевищила 900 людей. У Сербії щоденне число загиблих, що становить 50 осіб, є найвищим за останні місяці в країні з населенням 7 мільйонів чоловік, де на даний момент підтверджено близько 1 мільйона випадків зараження.

Павлова сказала, що “подвійний захист”, пропонований вакциною Pfizer, дозволить сім’ї “не тільки подорожувати по світу, але і без страху бачити наших близьких”.

З тих пір як близько місяця тому тури з вакциною стали популярними, вони забезпечили довгоочікуваний бізнес для сербських туроператорів, які постраждали від пандемії в умовах і без того слабкої економіки. Власник белградського туристичного агентства BTS Kompas Предраг Тешіч каже, що тури бронюються завчасно.

“Спочатку все починалося скромно, але з кожним днем ​​кількість туристів зростає”, – сказав Тешіч.

Він пояснив, що його агентство організовує все, починаючи з транспортування в аеропорт і закінчуючи розміщенням, перекладом і іншою допомогою в пунктах вакцинації. Коли вони повертаються за черговою дозою через три тижні, російським гостям також пропонують короткі екскурсії по деяким популярним місцям в Сербії.

Повернувшись до Росії, деякі жителі Москви сказали, що вони розуміють, чому багато їх співвітчизників їздять за кордон за вакцинами. Але Тетяна Новікова сказала, що її вибір – вітчизняні вакцини.

“Я більше довіряю нашим, якщо чесно”, – сказала вона.