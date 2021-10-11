Россияне массово едут в Сербию за вакцинами от COVID-19 западного производства

Когда российские регулирующие органы одобрили собственную вакцину против коронавируса, это был момент национальной гордости, и семья Павловых была среди тех, кто поспешил сделать инъекцию. Но международные органы здравоохранения еще не дали своего благословения на прививку Sputnik V.

Поэтому, когда семья из Ростова-на-Дону захотела посетить Запад, они стали искать вакцину, которая позволила бы им свободно путешествовать — поиски привели их в Сербию, куда в последние недели стекаются сотни российских граждан, чтобы сделать одобрены Западом прививки COVID- 19.

Сербия, которая не является членом Европейского Союза, является удобным выбором для россиян, ищущих вакцины, так как они могут въезжать в союзную балканскую страну без виз и поэтому она предлагает широкий выбор прививок западного производства. В столице Белграде их можно увидеть в гостиницах, ресторанах, барах и клиниках, где делают прививки.

«Мы сделали вакцину Pfizer, потому что хотим путешествовать по всему миру», — сказала 54-летняя Надежда Павлова, которая получила вакцину в минувшие выходные в огромном центре вакцинации в Белграде.

Ее муж, Виталий Павлов, 55 лет, сказал, что он хочет, чтобы «весь мир был открыт для нас, а не только несколько стран».

Вакцинационные турпакеты для россиян, желающих сделать прививку, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, появились на рынке в середине сентября, по данным Ассоциации туроператоров России.

Майя Ломидзе, исполнительный директор ассоциации, говорит, что цены начинаются от 300 до 700 долларов США, в зависимости от того, что в них включены.

Вакцина «Спутник V», которую президент России Владимир Путин назвал первой в мире зарегистрированной вакциной COVID-19 появилась в августе 2020 года и была одобрена примерно в 70 странах, включая Сербию. Однако ВОЗ заявила, что глобальное одобрение все еще находится на рассмотрении после того, как несколько месяцев назад на одном из производственных предприятий возникли проблемы.

В пятницу высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения заявил, что юридические вопросы, задерживают рассмотрение «Спутника V», «вот-вот будут улажены», и этот шаг может возобновить процесс получения разрешения на чрезвычайный использования.

Другие препятствия остаются для российской заявки, включая отсутствие полной научной информации и инспекции производственных площадок, сказала д-р Марианджела Симао, помощник генерального директора ВОЗ.

Кроме ВОЗ, Sputnik V также ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, прежде чем будут сняты все ограничения на поездки для людей, вакцинированных российской формуле.

Долгое ожидание разочаровало многих россиян, поэтому, когда в сентябре ВОЗ объявила об очередной задержке, они начали искать решения в других местах.

«Люди не хотят ждать, им нужно попасть в Европу по разным личным причинам», — объясняет Анна Филатовская, представитель турфирмы «Русский Экспресс» в Москве. «У кого-то родственники. У кого-то бизнес, кто-то учится, кто-то работает. Некоторые просто хотят побывать в Европе, потому что скучают по ней «.

Сербия, православная и славянская страна, предлагает вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. По многочисленным просьбам российские туристические агентства теперь также предлагают туры в Хорватию, где туристы могут получить вакцину Johnson & Johnson в виде одной прививки, без необходимости возвращаться за второй дозой.

«Что касается Сербии, то спрос растет как лавина», — говорит Филатовская. «Такое впечатление, что наша компания в эти дни только и делает, что продает туры в Сербию».

Балканская страна ввела вакцинацию для иностранцев в августе, когда вакцинация внутри страны замедлилась, достигнув примерно 50% взрослого населения. Официальные данные правительства Сербии показывают, что на сегодняшний день в стране вакцинировано около 160 000 иностранных граждан, но неясно, сколько из них — россияне.

В России уровень вакцинации в стране был низким. К этой недели почти 33% из 146 миллионов жителей России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а 29% были полностью привиты. Кроме «Спутника V» и однократной версии, известной как «Спутник Лайт», Россия также использовала две другие вакцины отечественной разработки, которые не были одобрены на международном уровне.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко недавно заявил, что административные вопросы были одними из главных причин задержек в процессе рассмотрения ВОЗ.

Джуди Твигги, профессор политологии, специализирующаяся на глобальном здравоохранении в Университете Содружества Вирджинии, ожидает, что «Спутник V» в конечном итоге будет одобрено, но «возможно, не до конца этого года».

«ВОЗ заявила, что ей нужно больше данных, и она должна вернуться и проинспектировать некоторые производственные линии, где она увидела проблемы на ранних этапах. Эти повторные инспекции — многонедельный процесс, и на то есть веские причины. Это не то, что они просто легкомысленно смотрят».

На фоне низкого уровня вакцинации и нежелание власти снова вводить ограничительные меры, и в России, и в Сербии за последние недели число случаев заражения и госпитализации, вызванных COVID-19 достигла рекордного уровня