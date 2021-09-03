Росія звинуватила Google і Apple у втручанні в вибори

Спостерігачі за російськими ЗМІ пригрозили оштрафувати Google і Apple, якщо вони не видалять додаток, створений критиком Олексієм Навальним. На думку російської влади, відмова технологічних гігантів зробити це може бути розглянута як втручання у внутрішні справи, особливо в зв’язку з майбутніми парламентськими виборами в країні.

В цьому місяці в країні пройдуть парламентські вибори. Практично всім відвертим критикам Кремля, включаючи Навального, заборонили балотуватися.

Минулого місяця Роскомнадзор закликав Google і Apple видалити додаток Навального зі своїх мереж.

У четвер Роскомнадзор посилив тиск на технологічних гігантів, заявивши, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо й надалі будуть відмовлятися дотриманню російського законодавства.

«Кримінальна відповідальність передбачена за організацію і участь у діяльності екстремістських організацій, заборонених в Росії», – йдеться в заяві наглядового органу, опублікованому російськими ЗМІ.

За словами Роскомнадзора, неблокування додатку “може бути розцінено як втручання” в російські вибори і призведе до великих штрафів.

Раніше в цьому місяці організації лідера опозиції Навального були оголошені «екстремістськими» і заборонені в країні. Тим часом, всі ключові фігури цих організацій втекли.

Потім куратор заблокував в Інтернеті десятки сайтів, пов’язаних з Олексієм Навальним.