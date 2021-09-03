ГлавнаяПолитикаРоссия обвинила Google и Apple во вмешательстве в выборы
ПолитикаРОССИЯСША

Россия обвинила Google и Apple во вмешательстве в выборы

Глеб Парфененко
Россия обвинила Google и Apple во вмешательстве в выборы

Наблюдатели по российским СМИ пригрозили оштрафовать Google и Apple, если они не удалят приложение, созданное критиком Алексеем Навальным. По мнению российских властей, отказ технологических гигантов сделать это может быть рассмотрено как вмешательство во внутренние дела, особенно в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране.

В этом месяце в стране пройдут парламентские выборы. Практически всем откровенным критикам Кремля, включая Навального, запретили баллотироваться.

В прошлом месяце Роскомнадзор призвал Google и Apple удалить приложение Навального из своих сетей.

В четверг Роскомнадзор усилил давление на технологических гигантов, заявив, что они могут быть привлечены к ответственности, если и в дальнейшем будут отказываться соблюдению российского законодательства.

«Уголовная ответственность предусмотрена за организацию и участие в деятельности экстремистских организаций, запрещенных в России», — говорится в заявлении наблюдательного органа, опубликованном российскими СМИ.

По словам Роскомнадзора, неблокирование приложения «может быть расценено как вмешательство» в российские выборы и приведет к крупным штрафам.

Ранее в этом месяце организации лидера оппозиции Навального были объявлены «экстремистскими» и запрещены в стране. Между тем, все ключевые фигуры этих организаций скрылись.

Затем куратор заблокировал в Интернете десятки сайтов, связанных с Алексеем Навальным.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International