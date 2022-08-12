У туристичних сервісах Google відбулися важливі зміни

У травні було закрито функцію Book on Google для бронювання готелів безпосередньо на порталі. А тепер гігант збирається відмовитися і від можливості покупки авіаквитків у пошуку Google Flights.

Протягом наступних 12 місяців ми плануємо поступово відмовитися від функції бронювання через Google (Book on Google) для сервісу Google Авіаквитки (Flights). Спочатку ми запропонували цю функцію, щоб спростити купівлю квитків та допомогти нашим авіакомпаніям-партнерам та авіаперевізникам отримувати більше бронювань. Однак згодом ми виявили, що люди насправді хочуть бронювати безпосередньо на партнерських веб-сайтах, і ми завжди прагнемо задовольнити уподобання користувачів, коли це можливо», – повідомили у прес-службі.

На даний момент Google показує пропозиції готелів, але при спробі забронювати варіант, що сподобався, клієнт перенаправляється на сайт партнера, що займається букінгом. Ситуація з авіаквитками аналогічна – до моменту покупки користувач знаходиться на сайті пошукача, але для оформлення необхідно перейти або на сайт агентства, або безпосередньо – до перевізника.

«Відмовляючись від даного функціоналу спочатку в готелях, а тепер і в авіаквитки, Google йде проти тренду, – вважає експерт. – Подібні сервіси можна зустріти в інших метапошукових систем, із якими конкурує Google. Це зручний сценарій користувача, коли бронювати і оплачувати можна, не переходячи на сайт партнера. І це забезпечує більш високу конверсію на успішну оплату. У результаті партнер отримує більше бронювань».

На думку експерта, відмова від BoG пов’язана з тим, що розвиток та підтримка сервісів потребує великих ресурсів, але не приносить значного прибутку – у світі близько 1000 авіакомпаній, у кожній країні близько 10 онлайн-агентств і кожна компанія має свої програмні інтерфейси. Саме тому ця функціональність підтримувалася не всіма партнерами та не у всіх країнах. “Не виключено, що компанія може повернутися до завдання бронювання пізніше, коли технології партнерів стануть більш стандартизованими”.