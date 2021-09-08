Росія хоче виборів на анексованих територіях. Є реакція українського парламенту

Український парламент закликав міжнародне співтовариство не визнавати вересневі вибори в Державну Думу Росії, якщо вони пройдуть в анексованому Криму і за участю жителів Донбасу.

Верховна Рада України наголошує, що проведення виборів в анексованому Росією Криму та участь жителів сепаратистських республік Донбасу, які отримали російські паспорти, суперечать українському та міжнародному праву.

Рада закликає міжнародне співтовариство, включаючи організації і держави, попередити російську владу про проведення виборів в Криму і не допускати участі українських громадян, які проживають на Донбасі, у виборах.

Він закликає до того, щоб в разі проведення виборів в Криму і за участю жителів Донбасу їх результати не визнавалися.

Він також закликає до введення санкцій відносно представників уряду Росії, що залучають жителів українських територій, непідконтрольних Києву, до участі у виборах і тим самим підриває суверенітет України.

Вибори в Державну Думу РФ призначені на 19 вересня.