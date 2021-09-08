Россия хочет выборов на аннексированных территориях. Есть реакция украинского парламента

Украинский парламент призвал международное сообщество не признавать сентябрьские выборы в Государственную Думу России, если они пройдут в аннексированном Крыму и с участием жителей Донбасса.

Верховная Рада Украины подчеркивает, что проведение выборов в аннексированном Россией Крыму и участие жителей сепаратистских республик Донбасса, получивших российские паспорта, противоречат украинскому и международному праву.

Совет призывает международное сообщество, включая организации и государства, предупредить российские власти о проведении выборов в Крыму и не допускать участия украинских граждан, проживающих на Донбассе, в выборах.

Он призывает к тому, чтобы в случае проведения выборов в Крыму и с участием жителей Донбасса их результаты не признавались.

Он также призывает к введению санкций в отношении представителей правительства России, привлекающих жителей украинских территорий, неподконтрольных Киеву, к участию в выборах и тем самым подрывает суверенитет Украины.

Выборы в Государственную Думу РФ назначены на 19 сентября.