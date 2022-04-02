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Прес-секретар Путіна: Росія зміцнює свію військовий потенціал на західних кордонах

Гліб Парфененко
Пєсков: Росія зміцнює свій військовий потенціал на західних кордонах

Росія зміцнює свій військовий потенціал на західних кордонах для забезпечення своєї безпеки, заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують ТАРС та Reuters.

Пєсков сказав про це в ефірі “Білорусь-1”, одного з державних телеканалів Білорусі, західного сусіда Росії та її союзника.

Путін доручив міністру оборони Росії Сергію Шойгу розробити план відповідного збільшення та зміцнення військового потенціалу країни на її західних кордонах, і зараз це питання опрацьовується, пояснив його речник. Пєсков підкреслив, що мета – “підтримувати необхідний паритет у всьому, щоб нікому не спадало на думку… напасти на нас”.

Минулого місяця президент Росії доручив Міністру оборони підготувати доповідь про зміцнення західних кордонів країни у зв’язку з діями НАТО.

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