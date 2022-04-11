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Кремль: членство Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе стабільності в Європі

Гліб Парфененко
Кремль: членство Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе стабільності в Європі

Можливе прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО не принесе стабільності у Європі. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передає БТА із посиланням на Reuters.

“Ми неодноразово заявляли, що Альянс залишається інструментом, спрямованим на конфронтацію, і його подальше розширення не принесе стабільності на європейський континент”, – сказав представник Кремля на прес-конференції, відповідаючи на питання щодо можливості приєднання до пакту Швеції та Фінляндії.

Минулого тижня високопосадовець Держдепартаменту заявив, що перспектива вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стала частиною дискусії між міністрами оборони альянсу в Брюсселі.

Раніше газета The Times повідомляла, що Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО вже цього літа. Американські джерела газети уточнили, що членство в альянсі обох скандинавських країн було “темою розмови та численних засідань” під час переговорів між міністрами закордонних справ країн НАТО минулого тижня. У них взяли участь представники обох країн.

Вашингтон сподівається збільшити кількість членів НАТО з 30 до 32 як прямий наслідок вторгнення Росії в Україну.

Заявка Фінляндії очікується у червні, за нею піде заявка Швеції.

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