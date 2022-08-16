“Не може бути мови про туризм для росіян”: в Чехії заборону в’їзду в ЄС для туристів з РФ вирішили прискорити

«Не може бути мови про туризм, як у звичайний час, для російських громадян», — із черговою заявою виступив голова МЗС Чехії, що головує в Раді ЄС, Ян Липавський минулої п’ятниці. Чиновник отримав шанс прискорити заборону на в’їзд до ЄС для російських туристів: 31 серпня представники країн Євросоюзу зберуться разом, щоб обговорити відмову на видачу шенгенських віз громадянам РФ. Про це повідомив «Інтерфакс» із посиланням на заяву чеського політика.

“Повна заборона віз для росіян усіма державами-членами ЄС могла б стати ще однією дуже ефективною санкцією проти Росії”, – навів телеканал BFMTV слова Липавського. Уточнювалося, що чиновник «недружньої» для РФ країни має намір вивчити думку своїх європейських колег із цього питання під час неформального засідання Ради ЄС із закордонних справ «Гімніх» 31 серпня у Празі. На думку Липавського, під час війни в Україні «не може бути мови про туризм, як в минулі часи, для російських громадян».

Втім, з цією мірою не погоджуються деякі держави Євросоюзу, нагадало видання, а для її прийняття необхідне одноголосне рішення всіх 27 країн-членів ЄС. За даними телеканалу, чеський міністр ще не переконав у необхідності такого заходу голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який очолює ради міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС. Введення санкцій — один із його привілеїв.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Естонія посилили ситуацію, закликавши обмежити в’їзд росіян до ЄС аж до заборони видачу їм туристичних віз. Європейська комісія (ЄК) утрималася від прямих коментарів щодо цих закликів. «Відповідальність за видачу або відмову покладається на держави-члени, які ухвалюють рішення в індивідуальному порядку. І лише вони можуть обмежити видачу віз російським громадянам», — заявила на брифінгу в Брюсселі минулого четверга представник ЄК Аніта Хіппер.

За її словами, країни ЄС, відповідно до рекомендацій ЄК, мають спеціально враховувати кожен запит на отримання візи та можуть відмовити у проханні про надання візи, якщо вирішать, що є загроза громадському здоров’ю, внутрішній безпеці чи міжнародним відносинам.

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Проте, відповідаючи на питання про можливість припинення видачі туристичних віз росіянам до країн ЄС, представник ЄК звернула увагу, що у будь-якому випадку важливо, щоб країни-члени виконували свої міжнародні зобов’язання. «Завжди будуть категорії осіб, яким видаватиметься віза. Ми маємо на увазі гуманітарні випадки, членів сімей, журналістів та дисидентів», – пояснила Хіппер.

Раніше DIP писав, що “Російські туристи у Фінляндії почали скаржитися, що їхні автомобілі закидають яйцями“.