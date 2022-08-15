Фіни знайшли спосіб, як перестати видавати туристичні візи, не забороняючи їх

У Фінляндії продовжують обговорювати, як обмежити отримання віз для російських туристів, не забороняючи їх, і схоже, що фіни знайшли такий спосіб, який не суперечить їхнім зобов’язанням щодо Шенгенської угоди.

Офіційне обговорення всередині країни має відбутися у вівторок. Нагадаємо, принципово антиросійську позицію зайняла прем’єр-міністр Санна Марін (СДП), яка раніше закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в’їзду до Шенгенської зони для російських туристів. Втім, у ЄС це питання планують обговорити лише у жовтні, до якого багато що може змінитися. Алей й не всі країни, очевидно, будуть із цим згодні.

Однак, не чекаючи загального рішення, оригінальний спосіб «забанити» російських туристів запропонував, наприклад, глава фінського МЗС Пекка Хаавісто. Він рекомендує відводити у Консульствах на туристичні візи лише по одному дню для подання документів на тиждень. «На практиці це може означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п’ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанням, роботою чи іншими вагомими підставами», – заявив він. Таким чином, з погляду міністра, суттєво скоротиться кількість охочих подати на візи через величезні черги. Крім того, такий захід можна без проблем вжити на рівні власне фінського законодавства.

Проблема — з погляду фінів — у тому, що, не всі країни ЄС беззастережно підтримують візову заборону для російських туристів. Як заявив національному інформагентству Yle академік університету Хельсінкі Тімо Мієттінен, російські туристи настільки важливі для економіки багатьох країн ЄС, що домогтися одноголосного рішення буде складно. “З приводу обмежень на поїздки для простих росіян, на даний момент немає повної підтримки в Європі серед 27 держав-членів”, – заявив він.

Ще один фінський експерт Юссі Лассіла, старший науковий співробітник Інституту закордонних справ Фінляндії, заявив також, що «доступ на Захід є важливим рятівним колом і для російської опозиції», тому широкомасштабні візові заборони «контрпродуктивні». Заходи, які цей експерт радить вжити, спрямовані на відділення «ягнят від козлищ» – зокрема, пропонується збільшити візові збори та направити їх на допомогу Україні, а також «нагадувати туристам про війну, коли вони проходитимуть фінський кордон». Також фінський експерт змушений був визнати, що подібний захід не спрацює для розпалювання масових протестів у Росії – більшість росіян за кордон не виїжджали ніколи і не збираються, заявив Лассіла.

При цьому він упевнений, що рішення ЄС прийме «після спокійного обмірковування, а не у нападі емоцій». Втім, треба зазначити: наразі в ЄС головує Чехія, міністр закордонних справ якої Ян Ліпавскі вже заявив, що в Чехії виступають за відміну туристичних віз як за ефективну санкцію проти Росії (подробиці тут). І глава чеського МЗС має намір подати це питання міністрам закордонних справ ЄС уже на неформальній зустрічі у Празі наприкінці серпня.

У свою чергу пан Лассіла озвучив таке: «Я хотів би, щоб умови видачі туристичних віз посилилися. Але це відрізняється від повної відмови від видачі віз», – заявив він.

Раніше DIP повідомляв, що Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенською візою.