Російські туристи у Фінляндії почали скаржитися, що їхні автомобілі закидають яйцями

“Послідовна русофобія”, так називають росіяни ворожнечу що розпалюється в прикордонних країнах, зокрема Фінляндії, що може призвести російським туристам до неприємних побутових наслідків. У соцмережах вже публікують попередження — на російських туристів та їхню власність почалися напади, поки що нишком.

Так, як повідомляє один із російських Telegram-каналів, у фінській Лаппеенранті нападу зазнали машини російських туристів, які приїхали до Фінляндії. «Біля Призми (місцевий супермаркет) невідомі закидають яйцями машини із російськими номерами. Сьогодні близько 19:00 постраждало 4 автомобілі. Робиться це нишком – поки люди в магазинах. Хто поїде у той бік, будьте обережні», – пишуть автори каналу.

Нагадаємо, що деякі визначні пам’ятки в Європі оголосили себе «вільними від росіян» цілком офіційно. Так, російські туристи більше не зможуть відвідувати найпопулярнішу пам’ятку у Франції. У зв’язку зі війною, як це пояснюється офіційно, для туристів з РФ за національною ознакою закрили вхід до Венсенського замку. Так, кілька тижнів тому до замку не пустили двох російських туристок. Як розповіла одна з них, охорона вимагає від неї пред’явити паспорт, після чого у відвідинах туристкам відмовили. Причому коли туристка запитала причини, їй пояснили дослівно: «Бо ви росіяни».

Агентство France Press наводить коментар місцевої влади, який звучить так: «Російські громадяни більше не можуть відвідувати Венсенський замок, в якому зберігаються серед іншого архіви Міністерства збройних сил Франції». Рішення ухвалено на підставі «внутрішнього розпорядження», яке було видано після початку російського вторгнення в Україну — після нього для росіян «обмежили доступ до військових об’єктів». Подробиці читайте за цим посиланням.