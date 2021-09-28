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Навального обвиняют в создании экстремистской организации

Евгений Подольский

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Активиста оппозиции, содержащегося в колонии-поселении, обвинили в создании экстремистской организации. Политику грозит до 10 лет лишения свободы.

Помимо Алексея Навального, его соратники Леонид Волков и Иван Жданов обвинялись в создании и управлении экстремистской организацией. Кроме того, пособники оппозиционного политика: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади и еще несколько человек были обвинены в причастности к экстремистской организации.

Российские независимые СМИ напомнили, что большинство ближайших соратников Алексея Навального ранее бежали из России и укрылись в соседних странах.

В июле суд Москвы признал организации, связанные с оппозицией, в том числе Фонд борьбы с коррупцией, экстремистскими организациями. По мнению российских правозащитников, все лица, которые работали, сотрудничали, финансировали или продвигали деятельность этих организаций, должны учитывать репрессии.

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