Навальний: Google і Apple – спільники Путіна

Лідер російської опозиції Олексій Навальний звинуватив Google і Apple в “пособництві” Кремлю після того, як ці компанії видалили його додаток для голосування під час парламентських виборів в країні минулого тижня.

“Якщо щось і здивувало мене на останніх виборах, так це не те, що (президент Володимир) підтасував результати, а то, як слухняно всемогутні технологічні гіганти стали його спільниками”, – написав Навальний у Твіттері.

Apple і Google видалили запущений опозицією додаток Smart Voting, яке давало поради прихильникам, як голосувати проти союзників Кремля в минулу п’ятницю. Союзники Навального звинуватили технологічних гігантів в «цензурі». Кремлівський критик сказав, що технологічними гігантами керують «боягузливі і жадібні» люди.

«Вони закликають «зробити світ кращим», але всередині вони брехуни і лицеміри», – цитує його слова AFP.

Навальний також сказав, що “страшенно засмучений і розчарований” Павлом Дуровим, керівником програми обміну повідомленнями Telegram. Розумний бот для голосування також зник з програми під час виборів. Дуров, родом з Росії, сказав, що слідує за Apple та Google, які “диктують правила гри таким розробникам, як ми”.

Джерела, знайомі з рішенням Google та Apple, заявили, що цей крок був зроблений під тиском російської влади, включаючи погрози арешту місцевого персоналу технологічних гігантів.

Кремль вітав цей крок, заявивши, що технологічні гіганти дотримуються «букву і дух» російського законодавства.

Російська опозиція звинуватила владу в масовій фальсифікації результатів голосування після триденного голосування, в якому правляча партія «Єдина Росія» отримала величезну більшість голосів.

Вибори відбулися після масових репресій проти опонентів Путіна.