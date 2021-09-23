ГоловнаРОСІЯНавальний: Google і Apple - спільники Путіна
РОСІЯ

Навальний: Google і Apple – спільники Путіна

Гліб Парфененко
Навальний: Google і Apple - спільники Путіна

Лідер російської опозиції Олексій Навальний звинуватив Google і Apple в “пособництві” Кремлю після того, як ці компанії видалили його додаток для голосування під час парламентських виборів в країні минулого тижня.

“Якщо щось і здивувало мене на останніх виборах, так це не те, що (президент Володимир) підтасував результати, а то, як слухняно всемогутні технологічні гіганти стали його спільниками”, – написав Навальний у Твіттері.

Apple і Google видалили запущений опозицією додаток Smart Voting, яке давало поради прихильникам, як голосувати проти союзників Кремля в минулу п’ятницю. Союзники Навального звинуватили технологічних гігантів в «цензурі». Кремлівський критик сказав, що технологічними гігантами керують «боягузливі і жадібні» люди.

«Вони закликають «зробити світ кращим», але всередині вони брехуни і лицеміри», – цитує його слова AFP.

Навальний також сказав, що “страшенно засмучений і розчарований” Павлом Дуровим, керівником програми обміну повідомленнями Telegram. Розумний бот для голосування також зник з програми під час виборів. Дуров, родом з Росії, сказав, що слідує за Apple та Google, які “диктують правила гри таким розробникам, як ми”.

Джерела, знайомі з рішенням Google та Apple, заявили, що цей крок був зроблений під тиском російської влади, включаючи погрози арешту місцевого персоналу технологічних гігантів.

Кремль вітав цей крок, заявивши, що технологічні гіганти дотримуються «букву і дух» російського законодавства.

Російська опозиція звинуватила владу в масовій фальсифікації результатів голосування після триденного голосування, в якому правляча партія «Єдина Росія» отримала величезну більшість голосів.

Вибори відбулися після масових репресій проти опонентів Путіна.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International