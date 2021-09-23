Навальный: Google и Apple — сообщники Путина

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный обвинил Google и Apple в «пособничестве» Кремлю после того, как эти компании удалили его приложение для голосования во время парламентских выборов в стране на прошлой неделе.

«Если что-то и удивило меня на последних выборах, так это не то, что (президент Владимир) подтасовал результаты, а то, как послушно всемогущие технологические гиганты стали его сообщниками», — написал Навальный в Твиттере.

Apple и Google удалили запущен оппозицией приложение Smart Voting, которое давало советы сторонникам, как голосовать против союзников Кремля в минувшую пятницу. Союзники Навального обвинили технологических гигантов в «цензуре». Кремлевский критик сказал, что технологическими гигантами руководят «трусливые и жадные» люди.

«Они призывают «сделать мир лучше», но внутри они лжецы и лицемеры», — цитирует его слова AFP.

Навальный также сказал, что «очень расстроен и разочарован» Павлом Дуровым, руководителем программы обмена сообщениями Telegram. Умный бот для голосования также исчез из программы во время выборов. Дуров, родом из России, сказал, что следует за Apple и Google, которые «диктуют правила игры таким разработчикам, как мы».

Источники, знакомые с решением Google и Apple, заявили, что этот шаг был сделан под давлением российских властей, включая угрозы ареста местного персонала технологических гигантов.

Кремль приветствовал этот шаг, заявив, что технологические гиганты придерживаются «букву и дух» российского законодательства.

Российская оппозиция обвинила власть в массовой фальсификации результатов голосования после трехдневного голосования, в котором правящая партия «Единая Россия» получила громадное большинство голосов.

Выборы состоялись после массовых репрессий против оппонентов Путина.