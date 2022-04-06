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«Нацисти у Кремлі, а не у Києві»: Російський опозиціонер атакує путінську пропаганду

Євгеній Подольський

Російський опозиціонер Ілля Яшин заявив, що нацисти були у Кремлі, а не у Києві, як того хотіла путінська пропаганда.

Політик зазначає у своєму відеоблозі, що політика Володимира Путіна призведе до остаточної руйнації відносин між росіянами та українцями. – Замість добрих сусідів у нас будуть люті вороги, – додає російський опозиціонер і наголошує, що у цьому вина президента Росії, якій не вибачать майбутні покоління.

Ілля Яшин наголошує, що запевнення Кремля щодо проведення в Україні спеціальної військової операції, спрямованої на денацифікацію сусідньої держави, є хибними. – Ви ввели війська на територію України не тому, що турбуєтеся про націоналістів із Києва, а тому, що ця країна вийшла з-під вашого контролю та хоче жити самостійно. Оскільки Україна обрала Європу і хочете зберегти її військовими, Ілля Яшин звертається безпосередньо до Володимира Путіна.

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