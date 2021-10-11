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РОССИЯ

Кремль блокирует сайт Навального. Дело расследует российский суд

Евгений Подольский

Московский суд сегодня рассмотрит жалобу Алексея Навального на блокаду его сайтов. Задержанный активист оппозиции обвинил Генеральную прокуратуру и Агентство по надзору в сфере телекоммуникаций в нарушении гражданских прав. В июле суд Москвы признал организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. На этом основании надзорные органы заблокировали доступ к страницам политиков.

Месяц назад Алексей Навальный подал жалобу на действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Политик потребовал разблокировать управляемые им и его соратниками сайты.

В ходе предварительного слушания адвокаты активиста оппозиции установили, что российские власти заблокировали более 170 веб-сайтов, в том числе аккаунты в популярных социальных сетях.

Обвинение утверждает, что эти сайты используются для пропагандистской деятельности организаций, признанных экстремистскими. По мнению российских правозащитников, блокировка сайтов — один из элементов репрессий против оппонентов Кремля.

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