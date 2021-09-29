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Газпром посилює тиск на газовий ринок Європи, відмовившись від аукціонів на 2022 рік

Газпром скасував електронні аукціони на поставки газу в Європу в 2022 році.

Євгеній Подольський

“Газпром експорт” зняв з графіка торгів щодо постачання газу в 2022 році всі аукціони. Частина продаваного «Газпромом» газу пропонується через електронну біржу. Ця платформа повинна була збільшити клієнтський портфель російської компанії тими, хто не прив’язаний до неї терміновими контрактами.

Відсутність аукціонів на 2022 рік означає, що «Газпром» не має наміру збільшувати обсяг прокачування нафти в цьому режимі, але розраховує на збільшення закупівель за рахунок укладання термінових контрактів. Рух «Газпрому» викликало різке підвищення цін на природний газ до рівня менше 1100 доларів за тисячу кубічних метри в поставках на листопад.

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