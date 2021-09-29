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Газпром усиливает давление на газовый рынок Европы, отказавшись от аукционов на 2022 год

Газпром скасував електронні аукціони на поставки газу в Європу в 2022 році.

Евгений Подольский

«Газпром экспорт» снял с графика торгов по поставкам газа в 2022 году все аукционы. Часть продаваемого «Газпромом» газа предлагается через электронную биржу. Эта платформа должна была увеличить клиентский портфель российской компании теми, кто не привязан к ней срочными контрактами.

Отсутствие аукционов на 2022 год означает, что «Газпром» не намерен увеличивать объем прокачки нефти в этом режиме, но рассчитывает на увеличение закупок за счет заключения срочных контрактов. Движение «Газпрома» вызвало резкое повышение цен на природный газ до уровня менее 1100 долларов за тысячу. кубические метры в поставках на ноябрь.

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