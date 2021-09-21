“Газпром” на межі втрати монополії на експорт газу в Європу

«Північний потік-2», один з найбільш обговорюваних проектів в Європі, готовий до роботи. Незважаючи на те, що гігант “Газпром” тільки що оголосив про завершення будівництва газопроводу, до початку перших поставок ще належить вирішити ряд юридичних проблем.

Саме вони можуть стати серйозною проблемою для Москви. Перш за все, німецький регулятор BNatzA повинен затвердити Nord Stream 2 для сертифікації. Рішення установи повинно бути направлено на консультацію до Європейської комісії, яка повинна виробити свою позицію по ньому.

Потім регулятор повинен винести остаточне рішення з урахуванням думки Комісії. Весь процес може зайняти 4 місяці або завершитися на початку наступного року, пише спеціалізований сайт OilPrice.

Крім того, проект повинен відповідати європейському законодавству в цьому напрямку.

За його словами, будівельник і системний оператор трубопроводу не можуть бути однією і тією ж організацією. Одна і та ж компанія може відповідати тільки за 50% транспортної потужності. В іншому випадку будівництво Nоrd Ѕtrеаm 2 може початися тільки після узгодження партнерства з другим постачальником природного газу.

Після розпаду CCCP Москва наполягала на тому, щоб “Газпром” був монополістом в експорті блакитного палива газопроводами до Європи. Забезпечивши собі цю монополію на ринку, уряд міг максимально використовувати експорт природного газу в фінансовому відношенні.

Тепер ситуація може змінитися, причому на користь “Роснафти”. Протягом багатьох років молодший брат “Газпрому” намагається завоювати міцніші позиції на енергетичному ринку всередині і за межами Росії, але він далеко не користується тими ж привілеями та пільгами, що давній лідер галузі.

Однак ситуація може змінитися. За даними Інтерфакс, профільне міністерство в Москві готує законопроект, який може покласти край монополії “Газпрому” на “Північний потік-2”. За словами заступника прем’єр-міністра Олександра Новака, “Роснефть” звернулася за дозволом на використання 50% пропускної здатності трубопроводу.

Це було б найпростішим рішенням складної проблеми, яка послужила б сигналом готовності до партнерства з ЄС в цій області після того, як Парламент ЄС звернувся до Комісії з проханням провести розслідування щодо “Газпрому” на предмет маніпулювання ринком.