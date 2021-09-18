Європарламент вимагає розслідування щодо “Газпрому” з приводу цін на газ

Група членів Європейського парламенту звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати діяльність “Газпрому” напередодні проекту “Північний потік-2”. Про це повідомило Польське Радіо, яке цитують російські ЗМІ. З таким закликом виступили більше 40 євродепутатів. Вони звинуватили компанію в “маніпулюванні ринком і шантажі” з метою отримання згоди на будівництво трубопроводу.

Лист в ЄК було ініційовано литовським євродепутатом Андрюсом Кубілюсом. Його підписали 14 представників Польщі.

На думку польського радіо, “має бути розпочато термінове розслідування навмисного маніпулювання ринком з боку” Газпрому “у зв’язку з порушенням правил конкуренції ЄС”.

Йдеться про обмеження в постачаннях газу до Європи і більш високою ціною. На думку євродепутатів, це призведе до зростання вартості електроенергії для споживачів по всьому Євросоюзу.

Це викликає підозри, що “Газпром” навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася на запуск “Північного потоку-2″, з огляду на його несумісність з європейськими нормами”, – йдеться в листі.

“Північний потік – 2” – це газопровід з Росії до Німеччини потужністю 55 млрд. Куб. м газу в рік. Остання труба другої лінії була занурена на дно Балтійського моря на минулому тижні. За словами голови правління “Газпрому” Олексія Міллера, паливо буде пущено по трубопроводу вже в цьому опалювальному сезоні.

США, які просувають свій газ в Європі, були звинувачені Росією в тому, що вони бояться втратити доходи від транзиту сировини. За словами Москви, саме з цієї причини вони виступають проти проекту.

Вашингтон неодноразово вводив санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу. Його активно підтримують Німеччина та Австрія. Москва неодноразово заявляла, що “Північний потік-2” – це дурний трубопровід. Російська влада заявляє, що готова продовжувати прокачувати паливо через Україну, але це залежить від багатьох факторів, включаючи майбутні обсяги європейських країн.