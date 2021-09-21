«Газпром» на грани потери монополии на экспорт газа в Европу

«Северный поток-2», один из самых обсуждаемых проектов в Европе, готов к работе. Несмотря на то, что гигант «Газпром» только что объявил о завершении строительства газопровода, до начала первых поставок еще предстоит решить ряд юридических проблем.

Именно они могут стать серьезной проблемой для Москвы. Прежде всего, немецкий регулятор BNatzA должен утвердить Nord Stream 2 для сертификации. Решение учреждения должно быть направлено на консультацию к Европейской комиссии, которая должна выработать свою позицию по нему.

Затем регулятор должен вынести окончательное решение с учетом мнения Комиссии. Весь процесс может занять 4 месяца или завершиться в начале следующего года, пишет специализированный сайт OilPrice.

Кроме того, проект должен соответствовать европейскому законодательству в этом направлении.

По его словам, строитель и системный оператор трубопровода не могут быть одним и тем же юридическим лицом. Одна и та же компания может отвечать только за 50% транспортной мощности. В противном случае строительство Nоrd Ѕtrеаm 2 может начаться только после согласования партнерства со вторым поставщиком природного газа.

После распада CCCP Москва настаивала на том, чтобы «Газпром» был монополистом в экспорте голубого топлива газопроводами в Европу. Обеспечив себе эту монополию на рынке, правительство могло максимально использовать экспорт природного газа в финансовом отношении.

Теперь ситуация может измениться, причем в пользу «Роснефти». В течение многих лет младший брат «Газпрома» пытается завоевать прочные позиции на энергетическом рынке внутри и за пределами России, но он далеко не пользуется теми же привилегиями и льготами, как давний лидер отрасли.

Однако ситуация может измениться. По данным Интерфакс, профильное министерство в Москве готовит законопроект, который может положить конец монополии «Газпрома» на «Северный поток-2». По словам заместителя премьер-министра Александра Новака, «Роснефть» обратилась за разрешением на использование 50% пропускной способности трубопровода.

Это было бы самым простым решением сложной проблемы, которая послужила бы сигналом готовности к партнерству с ЕС в этой области после того, как Парламент ЕС обратился к Комиссии с просьбой провести расследование по «Газпрома» на предмет манипулирования рынком.