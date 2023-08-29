Між двома країнами спалахнула сварка: туристів почали ретельно оглядати, викликавши гігантські черги

Між двома сусідніми країнами спалахнула сварка, а крайніми як завжди виявилися туристи: внаслідок дипломатичного скандалу між Іспанією та британською територією Гібралтар, туристів, що перетинають кордон між цими державами, почали з пристрастю доглядати, викликавши гнів.

Усіх туристів до Гібралтару вже попередили про «шокуючі нові перевірки паспортів» з боку Іспанії, які, як повідомляється, призводять до величезних затримок. При цьому Іспанія запровадження нових правил заперечує.

Як повідомляє іспанська преса, Гібралтар попередив, що посилюватиме паспортні перевірки, звинувативши іспанську владу у введенні суворих заходів безпеки «без попередження». «Іспанська прикордонна влада без попереднього попередження запровадила новий режим паспортного контролю. Нова практика спричиняє сканування значної кількості паспортів, у тому числі тих, які належать резидентам Гібралтару, і навіть деяким громадянам Іспанії», – йдеться у ньому.

Також з британської території були і запевнення, що крайніми виявилися туристи — нові заходи, помножені на велику кількість людей, які перетинають кордон у розпал літнього туристичного сезону, викликали довгі черги та значні незручності для тисяч людей, які приїжджають до Гібралтару, «переважна більшість з яких насправді є іспанцями».

З боку Мадрида, однак, була інша заява. Згідно з ним, звинувачення несправедливе, а всі процедури перевірки залишаються незмінними. «Не було жодних змін чи змін у правилах чи процедурах, що лежать в основі перевірки документів для в’їзду чи виїзду з Іспанії», – заявили в іспанському МВС.

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