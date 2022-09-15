Фінляндія не стала вводити заборону на в’їзд до країни громадянам Росії

Глава консульської служби Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер заявив, що було б протизаконно забороняти в’їзд для громадян однієї країни, в даному випадку для росіян.

Таннер зробив свою заяву після того, як Фінляндія вирішила не приєднуватися до країн Балтії та Польщі, які обмежили в’їзд російських туристів шенгенськими візами, виданими іншими країнами.

Відповідаючи тим, хто очікував, що Фінляндія також заборонить в’їзд для туристів з Росії, Таннер сказав: ануляція віз для громадян однієї національності не відповідає верховенству закону.

«Чому Фінляндія не готує візової заборони для російських громадян? Державні органи завжди повинні дотримуватися закону, і ми не думаємо, що повна заборона на візу (або в’їзд) для однієї національності сумісна з законом», — написав Таннер у соцмережі.

За словами Таннера, законодавство має на увазі, що кожна заява на візу і кожна людина на кордоні повинна оцінюватися на основі критеріїв, встановлених законом, та у кожному конкретному випадку. Це питання неспроможне довільного трактуватися владою.

Що стосується питань безпеки країни, Таннер сказав, що Фінляндія не вважає, що кожен громадянин Росії становить загрозу громадському порядку і безпеці.

«А як щодо безпеки? Фінська влада не вважає, що кожен громадянин Росії становить загрозу нашому громадському порядку чи безпеці. Деякі люди роблять погані вчинки, але з цими загрозами ми успішно боремося за допомогою інших інструментів. Але не шляхом спільних заборон на кордоні», – йдеться у заяві Таннера.

Водночас Фінляндія вже обмежила кількість заяв на отримання туристичних віз для росіян десятьма відсотками, наголосивши тим самим, що туризм з Росії не може продовжуватися у звичайному режимі.

Раніше цього місяця країни Балтії та Польща оголосили, що вони домовилися припинити видачу шенгенських віз росіянам та заборонити їм в’їзд на свою територію з 19 вересня. Проте було підкреслено, що цей захід матиме тимчасовий характер.

Очікується, що інші країни посилять свої правила для громадян Росії, які звертаються за шенгенськими візами, оскільки Рада ЄС зовсім недавно прийняла рішення про повне припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Росіянам, які подають заяву на отримання шенгенської візи, тепер доведеться сплатити збір у розмірі 80 євро замість колишніх 35. Крім того, від них будуть потрібні додаткові документи, і вони зіткнуться з більш тривалими термінами обробки та суворішими правилами видачі віз.