Євроконтроль повідомив, коли відкриються рейси з Росії до Європи

Повне повернення кількості рейсів до рівнів «доковідного» 2019 відбудеться не раніше 2025 року, а відновлення рейсів з Росії доведеться чекати ще довше — мінімум до 2029 року. Такий прогноз озвучила Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль). Також єврочиновники зазначили, що відновлення очікується «довгим та болючим».

Загалом Євроконтроль переглянув попередні прогнози у бік зниження — раніше його експерти очікували на повне відновлення рейсів у Європі до 2024 року. Але очевидно, що так швидко цього не станеться. Політична напруженість та санкції накладені на Росію призвели не лише до взаємних заборон на використання повітряного простору Росії та Європи, але також і зростання цін на енергоносії та зростання інфляції.

Так, з початку року ціни на пальне зросли майже наполовину — на 47%, а ціни на авіаквитки — в середньому на 15% і продовжать зростати. Крім того, аеропорти Європи зіткнулися з авіахаосом, пов’язаним із гострою нестачею персоналу, звільненого в роки пандемії. Все це не сприяє швидкості відновлення галузі.

При цьому експерти Євроконтролю заявляють, що заборона на польоти з Європи до Росії може тривати до 2029 року. Як мінімум, до кінця 2028 року не буде повернення до звичайних маршрутів над російським та українським повітряним простором. На даний момент, додали вони, обмеження поширюються також на Білорусь та Молдову, крім того, вжиті заходи призвели до скорочення польотів над Балтійським регіоном, скандинавськими країнами та Польщею.