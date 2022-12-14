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«Чеські авіалінії» відмовили російським туристам у компенсаціях за перельоти, що не відбулися

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
«Чеські авіалінії» відмовили російським туристам у компенсаціях за перельоти, що не відбулися

Чеські авіалінії повідомили туристам, що сертифікати, видані до 10 березня 2021 року, більш недійсні. Про цю ситуацію кореспондентові TourDom.ru розповіла турагент, чиї клієнти не змогли вирушити в тур до Праги через пандемію коронавірусу.

Туроператор повернув частину грошей, а авіакомпанія виписала ваучери на переліт. Вони були дійсними до 29 жовтня і очікувано згоріли. Туристи намагалися вирішити питання з перевізником, оскільки скористатися їхніми послугами росіянам поки що неможливо: Czech Airlines до РФ не літає, кількість рейсів Європою скорочено, та й у самій Чехії на росіян не чекають і обмежили їм в’їзд. В авіакомпанії клієнтам, повідомили, що суд визнав її неплатоспроможною і повернення грошей не буде. Ті туристи, які самостійно подавали позов до суду Праги, отримали 4,6% вартості перельоту.

За словами турагента, вони звернулися до туроператора із проханням відшкодувати повну вартість туру, але він відмовив. І порекомендував звертатися до авіакомпанії.

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