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Авіакомпанія Finnair не пустила в літак росіян із квитками на руках

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія Finnair не пустила в літак росіян із квитками на руках

Флагманський перевізник та найбільша авіакомпанія Фінляндії Finnair відмовила у посадці деяким громадянам Росії у німецькому Дюссельдорфі. Причинами було названо діючі візові та загальні обмеження на поїздки, які застосовуються до росіян.

Авіакомпанія Finnair відмовилася пустити п’ятьох росіян на борт літака, що вилітає з Дюссельдорфу до Гельсінкі. Джерела повідомляють, що серед людей, які отримали відмову у посадці на рейс, була жінка з дитиною, яка поверталася до Росії.

Оскільки цій групі пасажирів не дозволили летіти через Фінляндію, їм довелося купувати нові квитки через Туреччину.

Однак, мандрівники з Росії почали відчувати невпевненість щодо бронювання авіаквитків у майбутньому, оскільки ще один такий випадок стався саме в Туреччині. Групі російських громадян було відмовлено у посадці на рейс авіакомпанії Lufthansa, що прямує у Франкфурт.

Ці проблеми виникають головним чином через те, що країни ЄС, які вже запровадили заборону на в’їзд для росіян, більше не визнають їхніх шенгенських віз.

Фінляндія – одна з країн, які офіційно закрили свої кордони для громадян Росії, обмеживши їм в’їзд з туристичною метою 30 вересня.

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що обмеження на в’їзд залишаться в силі до подальшого повідомлення.

Попри введення обмежень, фінська влада заявила, що кількість громадян Росії, які перетинають її сухопутний кордон, продовжує залишатися високою.

За даними фінської прикордонної служби, загалом 1272 росіян в’їхали до Фінляндії по суші 2 жовтня, і того ж дня 2254 залишили країну.

У понеділок, 3 жовтня, в країні зареєстрували загалом 884 в’їзди росіян по суші та 1490 виїздів.

Водночас 2 жовтня 106 росіянам було відмовлено у в’їзді до країни, а 3 жовтня на фінському кордоні розгорнули 65 людей.

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