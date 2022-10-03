Авіакомпанія Фінляндії перестала саджати на рейси росіян

Російські туристи, які купили квитки фінської авіакомпанії FinnAir, стикаються з відмовою в реєстрації на рейси до Гельсінкі.

Відразу п’ять росіян не змогли цими вихідними вилетіти з аеропорту Дюссельдорфа до столиці Фінляндії. При цьому, як мінімум, у двох з них було ВНЖ у Німеччині, а мета поїздки була ділова. Проте відмову у посадці на рейс вони отримали ще на стадії реєстрації та здачі багажу.

«Сказали, що за новим законом росіян не садять. Яким – не уточнили», – пояснили пасажири.

Також двоє громадян РФ, які мають австрійські візи, не змогли вирушити рейсом FinnAir з Відня до Гельсінкі. Співробітники перевізника пояснили, що наразі росіян на вильоти до Фінляндії не пускають.

Очевидно, що ситуація пов’язана з новою ухвалою уряду республіки. З 30 вересня Фінляндія обмежила в’їзд у країну та подальший транзит до Європи громадянам РФ із шенгенськими візами. Заборона поширюється, зокрема, на туристичні поїздки та не стосується тих, хто вирушає до республіки по роботі, навчанню, відвідуванню медустанов або зустрічі з родичами.

Зазначимо, що з 27 вересня і авіакомпанія Ryanair не пускає на борт громадян Росії, які летять до Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії з-за меж Шенгенської зони.