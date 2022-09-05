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8 російських туристів загинули під час сходження на вулкан на Камчатці

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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8 російських туристів загинули під час сходження на вулкан на Камчатці

Вісім людей загинули під час сходження на найвищий діючий вулкан Євразії, у східній частині Камчатського краю Росії, повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

Через погану погоду рятувальники поки не змогли дістатися чотирьох інших альпіністів на вулкані Ключевська Сопка. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, повідомляє bTV.

Гід на вулкані підтвердив загибель ще двох людей. Вони були серед 12 росіян, які намагалися досягти вершини на висоті 4 754 м.

Передбачається, що двоє з альпіністів сховалися у таборі на висоті 3 300 м, а двоє інших – у наметі на висоті 4 000 м. Група, до якої входили два гіди, розпочала своє сходження у вівторок.

Один із провідників, як повідомляється, зламав ногу. Стан інших альпіністів був не відомий.

У неділю було здійснено третю спробу дістатися до тих, хто вижив, але сильний вітер не дозволив вертольоту приземлитися, повідомили рятувальники.

Ключевська Сопка, симетричний конус якої височіє над півостровом Камчатка, є частиною природних вулканів Камчатки, включених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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