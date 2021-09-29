«Нова гіперзвукова ракета». Північна Корея може похвалитися ракетним випробуванням

Центральне агентство друку Кореї (KCNA) оголосило в середу, що ракета, запущена у вівторок в напрямку Японського моря, була “гіперзвуковою ракетою нового типу”, яка в даний час випробовується армією КНДР.

Ракета, запущена з території КНДР, не досягнула вод японської економічної зони і впала біля східного узбережжя Північної Кореї, повідомили у вівторок джерела в Японії.

Гіперзвукова ракета

Невідомо, наскільки просунута північнокорейська розробка гіперзвукової ракетної системи і звідки взялася технологічна ідея, що лежить в основі цього.

Гіперзвукові (надзвукові) ракети летять зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість звуку на відносно невеликій висоті, що утрудняє або робить неможливим їх збивання системами протиракетної захисту. Можуть долати значні відстані.

«Розробка цієї військової технології значно зміцнить обороноздатність Північної Кореї», – йдеться в коментарі KCNA.

Суд після звернення

ПА нагадує, що випробування у вівторок відбулося після призову влади КНДР до Південної Кореї і США відмовитися від практики подвійних стандартів і відновити дипломатичні переговори з північнокорейською програмою озброєнь.

Відповідно до телеграми KCNA, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не брав участі у випробуваннях, які, за даними державного агентства, «були першою такою спробою запуску ракети Hwasong-8, яка підтвердила здатність керувати польотом. північнокорейських планерів, які планують маневрування і несення ракет, а також відокремлюють від них голови».

Серія випробувань ракет

У вівторок знаменують собою третє випробування балістичної зброї, проведене північнокорейським режимом в цьому місяці. 11 і 12 вересня Пхеньян провів випробування крилатих ракет великої дальності, які пролетіли 1500 км.

Через три дні Північна Корея провела випробування двох ракет малої дальності, які були запущені з залізничної платформи і, пройшовши 800 км, впали в води японської економічної зони.

Розвиток, незважаючи на санкції

Незважаючи на міжнародні санкції, введені Радою Безпеки, Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина значно збільшила свій військовий потенціал. Пхеньян провів, зокрема, кілька ядерних випробувань і успішно випробувані балістичні ракети, здатні досягти Сполучених Штатів.

Ядерні переговори між США і Північною Кореєю зайшли в глухий кут після невдалої зустрічі на вищому рівні між тодішнім президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином в лютому 2019 року.

Після вступу на посаду президента США Джо Байден наказав провести всеосяжний огляд політики США щодо північнокорейського режиму.