«Новая гиперзвуковая ракета». Северная Корея может похвастаться ракетным испытанием

Центральное агентство печати Кореи (KCNA) объявило в среду, что ракета, запущенная во вторник в направлении Японского моря, была «гиперзвуковой ракетой нового типа», которая в настоящее время испытывается армией КНДР.

Ракета, запущенная с территории КНДР, не достигла вод японской экономической зоны и упала у восточного побережья Северной Кореи, сообщили во вторник источники в Японии.

Гиперзвуковая ракета

Неизвестно, насколько продвинута северокорейская разработка гиперзвуковой ракетной системы и откуда взялась технологическая идея, лежащая в основе этого.

Гиперзвуковые (сверхзвуковые) ракеты летят со скоростью, во много раз превышающей скорость звука на относительно небольшой высоте, что затрудняет или делает невозможным их сбивание системами противоракетной защиты. Могут преодолевать значительные расстояния.

«Разработка этой военной технологии значительно укрепит обороноспособность Северной Кореи», — говорится в комментарии KCNA.

Суд после обращения

ПА напоминает, что испытание во вторник произошло после призыва властей КНДР к Южной Корее и США отказаться от практики двойных стандартов и возобновить дипломатические переговоры по северокорейской программе вооружений.

Согласно телеграмме KCNA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не участвовал в испытаниях, которые, по данным государственного агентства, «были первой такой попыткой запуска ракеты Hwasong-8, которая подтвердила способность управлять полетом. северокорейских планеров, т. е. планирующих маневрирование и несения ракет, а также отделяющих от них головы».

Серия испытаний ракет

во вторник знаменуют собой третье испытание баллистического оружия, проведенное северокорейским режимом в этом месяце. 11 и 12 сентября Пхеньян провел испытания крылатых ракет большой дальности, пролетевших 1500 км.

Через три дня Северная Корея провела испытание двух ракет малой дальности, которые были запущены с железнодорожной платформы и, пройдя 800 км, упали в воды японской экономической зоны.

Развитие, несмотря на санкции

Несмотря на международные санкции, введенные Советом Безопасности, Северная Корея под руководством Ким Чен Ына значительно увеличила свой военный потенциал. Пхеньян провел, в частности, несколько ядерных испытаний и успешно испытанные баллистические ракеты, способные достичь Соединенных Штатов.

Ядерные переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик после неудавшейся встречи на высшем уровне между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в феврале 2019 года.

После вступления в должность президента США Джо Байден приказал провести всеобъемлющий обзор политики США в отношении северокорейского режима.