Північна Корея запустила невідому ракету в Японське море. «У нас є право випробовувати зброю»

Північна Корея випустила принаймні одну невідому ракету, що впала в Японське море. Інформацію про черговий замах повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на керівників генерального командування південнокорейської армії. На думку японського військового командування, це могла бути балістична ракета.

У той же час посол Північної Кореї в ООН Кіом Сонг заявив, що ніхто не може відмовити його країні в праві на самооборону і проведення випробувань зброї. Він додав, що Північна Корея готова до переговорів за умови, що Сполучені Штати припинять свою «ворожу політику» щодо Пхеньяна.

Минулого тижня сестра лідера Кім Чен Ина Кім Чжон Чен запропонувала обом корейським державам налагодити відносини. Вона зробила дві заяви, які показали, що комуністична Північ готовий вести переговори з Півднем. Було висловлено припущення, що Пхеньян також хоче поговорити про відновлення роботи корейського офісу зв’язку в Кесоні.

Північна Корея раніше його підірвала, продемонструвавши тим самим своє невдоволення ходом переговорів з Південною Кореєю і США.

Кім Чо Чен засудив «подвійні стандарти» Південної Кореї і США, заявивши, що вони критикують північнокорейську програму озброєнь, в той час як країни продовжують розширювати свій військовий арсенал.

Нова адміністрація США практично не контактує з північнокорейськими офіційними особами.