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ПольщаТуризм

Польський аеропорт вводить спальні капсули для туристів, які хочуть подрімати між рейсами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Польський аеропорт вводить спальні капсули для туристів, які хочуть подрімати між рейсами

У варшавському аеропорту імені Шопена туристи, які бажають подрімати між рейсами, тепер мають доступ до спальних капсул. Також для зручності пасажирів вводяться пристрої InPost Paczkomat, де можна відправити поштою предмети, які під час огляду були неприйнятними для провезення в салон.

У своїй нещодавній заяві аеропорт імені Шопена у Варшаві оголосив про введення одразу двох зручностей для пасажирів: спальних капсул та пристроїв для пересилання речей. Капсули створені для забезпечення відпочинку туристів під час тривалих пересадок або очікування між рейсами і особливо корисні тим, хто змушений ночувати в межах аеропорту.

Прес-секретар варшавського аеропорту Ганна Дермонт наголосила, що впровадження спальних капсул в аеропорту – ще один крок, зроблений для підвищення комфорту подорожей. За її словами, ця ініціатива є прямою відповіддю на запити пасажирів, які виявилися замкненими в терміналі та не можуть скористатися звичайними номерами в готелях. Вона зазначила, що ці спальні капсули спеціально розташовані в нешенгенській зоні, щоб задовольнити потреби транзитних туристів, які прилітають із країн поза межами ЄС.

Ще одне зручне нововведення – пристрій Paczkomat, призначений для пасажирів, чия ручна поклажа не пройшла огляд. Його встановили всередині коридору Fast Track, у зоні контролю багажу E аеропорту Шопена. Турист, який за незнанням поклав у сумку духи чи складаний ніж, тепер не буде зобов’язаний їх викидати. Він зможе відправити предмети поштою на потрібну адресу через пристрій Paczkomat.

«Можливість відправки посилки прямо із зони контролю багажу в аеропорту – перше рішення такого типу не лише у Польщі, а й у Європі. Ми виправдовуємо очікування багатьох пасажирів нашого аеропорту. Часто через розсіяність чи незнання мандрівники йдуть на огляд із забороненим предметом у багажі», – зазначив Дермонт.

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