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Польська правляча партія заговорила про Polexit: “Що якщо Польща вийде з ЄС?”

Гліб Парфененко
Польська правляча партія заговорила Polexit:

Нещодавно польський євродепутат Патрік Які представив звіт, метою якого було довести, що з 2004 року Польща втратила майже 120 мільярдів євро через членство в ЄС. Інші польські політики також грають з ідеєю Polexit.

Кілька днів тому польський євродепутат Патрік Які представив звіт, який мав довести, що з 2004 року, окрім членства в ЄС, Польща втратила майже 120 мільярдів євро. Це було б більше, ніж річний бюджет польської держави і набагато більше, ніж вартість популярних соціальних програм, завдяки яким національно-консервативна партія “Право і справедливість” вже двічі перемагала на парламентських виборах. Державне телебачення, яке стало рупором правлячої партії, приділяло пильну увагу цим звинуваченням – не піддаючи їх ретельному аналізу чи критиці, – пише Deutsche Welle.

Хто бреше і чому?

Однак статистика Міністерства фінансів Польщі за липень свідчить про інше: фінансові переваги членства Польщі в ЄС з 2004 року великі, його вартість навіть значно перевищує вищезгадану кількість. Крім того, членство у Спільноті має високу політичну цінність, щодо якої існує консенсус серед сторін. Не тільки з часів агресії Росії проти України, членство Польщі в ЄС та НАТО вважалося частиною основ країни хоча б з точки зору безпеки.

У цьому плані насправді нічого не змінилося – як нещодавно урочисто підкреслило «Право і справедливість». Але між цими заявами та щоденною риторикою партії зростає розрив. За словами провідних політиків із правлячого табору, ЄС дедалі більше називається ворогом Польщі, здійснюючи “гібридні атаки” проти країни та зображуючи себе “окупантом” поряд з націонал-соціалістами та СРСР.

Уряд не втомився говорити, що якщо Польща є однією з найбільших бенефіціарів коштів  для відновлення ЄС через кризу коронавірусу, це через її тверду позицію на переговорах з Брюсселем – точніше: це може бути боргом. Оскільки в результаті конфронтаційного курсу з ЄС у суперечці щодо верховенства права існує реальна небезпека, що Польща не отримає багато мільярдів євро. Невиконання європейських правил має свою ціну, яка може завдати значної шкоди “Закону та справедливості”.

Ось чому зараз партія починає ставити під сумнів фінансові переваги членства в Європі. Характерно для цієї влади, що в таких ситуаціях вона не шукає шляхів зменшення збитків для країни, а ще більше загострює протистояння, хоча в цій ситуації елементарні інтереси польської держави можуть бути під загрозою.

Це не суперечка між Польщею та ЄС

Швидше за все, «Право і Справедливість» не хоче виводити Польщу з ЄС. Але партія готова піти на зростаючий ризик Polexit, оскільки вона ставить насамперед свої погляди на авторитарну державу та на збереження влади за будь-яку ціну. Це лежить в основі суперечки щодо верховенства права з ЄС. Реструктуризація польської судової системи в останні роки спрямована на її деградацію як державного органу. І ЄС є найбільшою перешкодою на цьому шляху.

Неодноразове відтермінування рішення Конституційного суду, яке має надати національному законодавству пріоритет над правом ЄС, свідчить про те, що Варшава все ще не визначилася з останнім кроком. В уряді є достатньо експертів, які можуть розглянути та оцінити, що означало б для Польщі втрата європейських коштів. Тому для ЄС важливо залишатися твердим у своїх суперечках з польським урядом. У цьому плані “провина” лежить на переважній більшості проєвропейських поляків.

Але в цій суперечці є дещо, що не слід оминати увагою: це не суперечка між Польщею та ЄС. Брюссель конфліктує з урядом, який прийшов до влади демократичним шляхом, але він хоче скасувати правила демократії – обтяжувати як польських громадян, так і всіх європейців.

Джерело: Deutsche Welle

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