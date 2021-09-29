Польская правящая партия заговорила о Polexit: «Что если Польша выйдет из ЕС?»

Недавно польский евродепутат Патрик Какие представил отчет, целью которого было доказать, что с 2004 года Польша потеряла почти 120 миллиардов евро из-за членства в ЕС. Другие польские политики также играют с идеей Polexit.

Несколько дней назад польский евродепутат Патрик Какие представил отчет, который должен был доказать, что с 2004 года, кроме членства в ЕС, Польша потеряла почти 120 миллиардов евро. Это было бы больше, чем годовой бюджет польского государства и гораздо больше, чем стоимость популярных социальных программ, благодаря которым национально-консервативная партия «Право и справедливость» уже дважды побеждала на парламентских выборах. Государственное телевидение, которое стало рупором правящей партии, уделяло пристальное внимание этому обвинению — не подвергая их тщательному анализу или критике, — пишет Deutsche Welle.

Кто врет и почему?

Однако статистика Министерства финансов Польши за июль свидетельствует о другом: финансовые преимущества членства Польши в ЕС с 2004 года больше, его стоимость даже значительно превышает вышеуказанную количество. Кроме того, членство в Сообществе имеет высокую политическую ценность, в отношении которого существует консенсус среди сторон. Не только со времен агрессии России против Украины, членство Польши в ЕС и НАТО считалось частью основ страны хотя бы с точки зрения безопасности.

В этом плане на самом деле ничего не изменилось — как недавно торжественно подчеркнула партия «Право и справедливость». Но между этими заявлениями и ежедневной риторикой партии растет разрыв. По словам ведущих политиков из правящего лагеря, ЕС все больше называется врагом Польши, осуществляя «гибридные атаки» против страны и изображая себя «оккупантом» рядом с национал-социалистами и СССР.

Правительство не устало говорить, что если Польша является одной из крупнейших бенефициаров средств для восстановления ЕС из-за кризиса коронавируса, это из-за ее твердой позиции на переговорах с Брюсселем — точнее: это может быть долгом. Поскольку в результате конфронтационного курса с ЕС в споре относительно верховенства права существует реальная опасность, что Польша не получит многие миллиарды евро. Невыполнение европейских правил имеет свою цену, которая может нанести значительный ущерб «Закона и справедливости».

Вот почему сейчас партия начинает ставить под сомнение финансовые преимущества членства в Европе. Характерно для этой власти, что в таких ситуациях она не ищет путей уменьшения убытков для страны, а еще больше обостряет противостояние, хотя в этой ситуации элементарные интересы польского государства могут быть под угрозой.

Это не спор между Польшей и ЕС

Скорее всего, «Право и Справедливость» не хочет выводить Польшу с ЕС. Но партия готова пойти на растущий риск Polexit, поскольку она ставит прежде всего свои взгляды в авторитарное государство и на сохранение власти любой ценой. Это лежит в основе спора относительно верховенства права с ЕС. Реструктуризация польской судебной системы в последние годы направлена ​​на ее деградацию как государственного органа. И ЕС является самым большим препятствием на этом пути.

Неоднократная отсрочка решения Конституционного суда, которое должно предоставить национальному законодательству приоритет над правом ЕС, свидетельствует о том, что Варшава все еще не определилась с последним шагом. В правительстве есть достаточно экспертов, которые могут рассмотреть и оценить, что означало бы для Польши потеря европейских средств. Поэтому для ЕС важно оставаться твердым в своих спорах с польским правительством. В этом плане «вина» лежит на большинстве проевропейских поляков.

Но в этом споре есть нечто, что не следует обходить вниманием: это не спор между Польшей и ЕС. Брюссель конфликтует с правительством, которое пришло к власти демократическим путем, но он хочет отменить правила демократии — обременять как польских граждан, так и всех европейцев.

Источник: Deutsche Welle