Польща розширить залізничне сполучення з Україною та допоможе відновити аеропорти

Польща допоможе Україні у відновленні пошкоджених аеропортів, а також з розширенням залізничного сполучення.

Про це йшлося під час розмови заступника міністра фондів та регіональної політики Польщі Марцина Горалі з послом України Василем Зваричем, повідомляє міністерство фондів та регіональної політики Польщі.

Зазначається, що сторони обговорили поглиблення співпраці у реалізації проекту швидкісної залізниці між двома країнами та про пов’язаний із цим перегляд Трансєвропейської транспортної мережі TEN-T.

Окрім залізничного сполучення Варшава – Київ через Ягодин, Польща хоче запропонувати новий маршрут, який з’єднає багато польських та українських міст.

Зокрема, компанія “Центральний комунікаційний порт” Польщі планує прокласти залізничне сполучення Люблін-Замість-Белжець до кордону.

“Такий маршрут з українського боку кордону можна протягнути через Раву-Руську до Львова та Києва. А в майбутньому – від Карпат до чорноморських портів в Україні та Румунії”, – пояснив польський міністр.

Співпраця України та Польщі

З початком повномасштабної війни відносини між Україною та Польщею стали ще ближчими і потужнішими. Варшава стала відданим союзником України, який підтримує санкції проти РФ та надає військову та фінансову допомогу.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

Польща надала Україні допомогу понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). У той же час, вартість переданої зброї складає близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).