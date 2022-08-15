Польща має намір не видавати візи для громадян Росії

Польща розглядає можливість за прикладом Естонії та Латвії обмежити доступ громадян Росії до віз.

“Польща працює над концепцією, яка дозволить росіянам не видавати візи”, – заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вачик.

Заступник міністра зазначив, що його країна підтримує ідею запровадження Євросоюзом додаткових санкцій проти Росії через війну в Україні, включаючи запровадження заборони на видачу віз росіянам на рівні ЄС.

«Проте проти цього виступають впливові країни Євросоюзу, зокрема Німеччина, Франція та Нідерланди», — наголосив він.

Німеччина та Єврокомісія проти запровадження заборони на видачу віз росіянам на європейському рівні.

Минулого тижня Естонія вирішила, що з 18 серпня громадянам Росії більше не буде дозволено в’їзд на територію Естонії за шенгенськими візами, виданими естонською владою. Правило не поширюватиметься на росіян, які мають естонське громадянство або мають постійний дозвіл на проживання в Естонії. Винятки також передбачені для росіян, які бажають відвідати своїх родичів в Естонії, і для тих росіян, які мають візи, видані іншими країнами Євросоюзу.

Латвія також обмежила доступ до віз для росіян. Посольство Латвії в Москві зараз приймає заяви на отримання візи тільки від громадян Росії, які бажають бути присутніми на похороні близького родича в Латвії.