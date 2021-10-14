ГоловнаПолітикаЗМІ: Байден не планує вводити санкції проти “Північного потоку-2”
Політика

ЗМІ: Байден не планує вводити санкції проти “Північного потоку-2”

Гліб Парфененко
ЗМІ: Байден не планує вводити санкції проти “Північного потоку-2”

Президент США Джо Байден не вводитиме санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Адміністрація не розглядає такі варіанти під час його президентства.

Видання Politico. пише, що адміністрація Байдена планує вводити санкції, як прагне Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти “Північного потоку-2”.

Politico також зазначає, що Білий дім виходив на зв’язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім чітко дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не запроваджуватимуть

Раніше США вже ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проекту “Північний потік-2”, але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International