ЗМІ: Байден не планує вводити санкції проти “Північного потоку-2”

Президент США Джо Байден не вводитиме санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Адміністрація не розглядає такі варіанти під час його президентства.

Видання Politico. пише, що адміністрація Байдена планує вводити санкції, як прагне Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти “Північного потоку-2”.

Politico також зазначає, що Білий дім виходив на зв’язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім чітко дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не запроваджуватимуть

Раніше США вже ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проекту “Північний потік-2”, але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.