СМИ: Байден не планирует вводить санкции против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

Издание Politico. пишет, что администрация Байдена планирует вводить санкции, как стремится Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против «Северного потока-2».

Politico также отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномоченное вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут вводить

Ранее США уже ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта «Северный поток-2», но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.