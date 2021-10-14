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Политика

СМИ: Байден не планирует вводить санкции против «Северного потока-2»

Глеб Парфененко
СМИ: Байден не планирует вводить санкции против
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Workers are seen at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline, near the town of Kingisepp, Leningrad region, Russia, June 5, 2019. REUTERS/Anton Vaganov/File Photo/File Photo

Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

Издание Politico. пишет, что администрация Байдена планирует вводить санкции, как стремится Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против «Северного потока-2».

Politico также отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномоченное вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут вводить

Ранее США уже ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта «Северный поток-2», но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.

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