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У Перу через заворушення призупинили роботу аеропорти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Перу через заворушення призупинили роботу аеропорти

У Перу через антиурядові протести, що продовжувалися, що вилилися в зіткнення з поліцією, призупинили роботу аеропорти в трьох містах: Арекіпа, Хульяка і Куско. Про це заявили у Міністерстві транспорту та комунікацій країни.

У зв’язку з демонстраціями у трьох регіонах країни Перу запровадили режим НП. Найскладніша ситуація спостерігається в столиці Лімі, де на вулиці вийшли майже 12 000 силовиків та важка техніка.

За останніми даними, в ході акцій протесту загинуло 54 особи, ще майже 800, включаючи поліцейських, поранено.

Акції протесту розпочалися у Перу після усунення від влади президента Педро Кастільйо 7 грудня 2022 року. Люди виходять на вулиці з вимогою відставки глави держави Діни Болуарте та проведення нових виборів.

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