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ПАР

В столиці Сомалі стався теракт. Є загиблі

Замінований автомобіль був підірваний в районі Джелгааб в Могадішо

Євгеній Подольський

Жертвами теракту в столиці Сомалі в суботу стали сім чоловік, вісім отримали поранення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в районі Джелгааб в Могадішо був підірваний замінований автомобіль.

Згідно з інформацією військових джерел, вибух прогримів на досить великій відстані від турецького посольства в Могадішо і командування турецької оперативної групи в Сомалі. Ніхто з турецьких громадян не постраждав.

Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

Терористична організація «Аш-Шабаб» часто здійснює напади на силовиків і цивільні об’єкти в африканській країні.

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