В Сомали взорвали заминированный автомобиль. Есть жертвы

Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали семь человек, восемь получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, в районе Джелгааб в Могадишо был взорван заминированный автомобиль.

Согласно информации военных источников, взрыв прогремел на достаточно большом расстоянии от турецкого посольства в Могадишо и командования турецкой оперативной группы в Сомали. Никто из турецких граждан не пострадал.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Террористическая организация «Аш-Шабаб» часто совершает нападения на силовиков и гражданские объекты в африканской стране.