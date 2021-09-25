В Сомали взорвали заминированный автомобиль. Есть жертвы

Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали семь человек, восемь получили ранения.
Как сообщают местные СМИ, в районе Джелгааб в Могадишо был взорван заминированный автомобиль.
Согласно информации военных источников, взрыв прогремел на достаточно большом расстоянии от турецкого посольства в Могадишо и командования турецкой оперативной группы в Сомали. Никто из турецких граждан не пострадал.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Террористическая организация «Аш-Шабаб» часто совершает нападения на силовиков и гражданские объекты в африканской стране.