Туристам пояснили, як вибрати готель у Венесуелі

Венесуела пом’якшила коронавірусні вимоги для туристів. Тепер відпочинок у цій країні став ще доступнішим. Однак раніше держава не була популярною у туристів. Ті, хто їм цікавиться, нічого не знають про відпочинок у цій країні. У матеріалі “ДІП” – про те, як вибрати готель у Венесуелі.

Де відпочивати

Найкраще розглядати готелі на островах. Там ви зможете знайти той самий “ледачий” відпочинок, тільки вода там буде не як на Чорному або Середземному морі, а набагато приємніше. Пейзажі також вас здивують. Як правило, туристи обирають два напрямки: острів Маргарита та Архіпелаг Лос-Рокес. Ці місця ідеально підійдуть для подорожі: на них розташовані найкращі готелі, національні парки та пляжі з білим піском. У інших містах туризм негаразд розвинений і поїздка туди може бути небезпечною без гіда.

Беріть виключно “Все включено”

Так як на островах знаходяться ізольовані готелі, ресторанів з місцевою кухнею тут ви не знайдете. Тому розглядайте виключно ті готелі, які пропонують подорож за програмою “Все включено”. Поїхати на материк, щоб пообідати там, у вас теж не вийде. По-перше, це надто дорого, а по-друге, небезпечно без супроводу.

Розглядайте “Три зірки”

Оскільки у Венесуелі дуже висока конкуренція серед готельєрів, частина може істотно занижувати ціни, але при цьому пропонуватиме хороший сервіс. Не бійтеся розглядати готелі категорії три-чотири зірки. Вони коштуватимуть значно дешевше, але можуть порадувати вас найвищим рівнем сервісу.